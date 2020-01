NEWS MILAN – Il tour di Milanello col Dott. Mazzoni / Video

VIDEO MILAN – C’è sempre grande curiosità su ciò che accade a Milanello. Come vivono i giocatori del Milan, come si allenano, come vengono seguiti? Gran parte del lavoro viene svolto dallo staff medico, diretto da Stefano Mazzoni. In questo video pubblicato dal Milan su Facebook spiega meglio cosa succede: “Un tour di Milanello con il nostro Direttore Medico Stefano Mazzoni: l’uomo che fa andare avanti i nostri ragazzi”.

