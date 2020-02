VIDEO MILAN – Il matrimonio sembra essere salvo. Zlatan Ibrahimovic e il Milan, la storia d’amore continuerà anche il prossimo anno, con ogni probabilità. Lo svedese sembra voler restare in rossonero e il Diavolo non ha alcuna intenzione di privarsene. Con qualche piccolo sacrificio, come in tutte le coppie, il rapporto dovrebbe andare avanti. Le ultime nella video news.

