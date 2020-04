VIDEO MILAN – Arrivato a gennaio, Zlatan Ibrahimovic ha subito preso per mano il Milan facendo la differenza. Lo svedese adesso insegue un obiettivo personale: raggiungere la doppia cifra per numero di gol. Finora 4 reti in 10 partite e se mantenesse la stessa media, non avrebbe difficoltà a raggiungere un traguardo tagliato quasi sempre in carriera. Nella video news le ultime.

