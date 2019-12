VIDEO MILAN – Dopo due decenni da antologia, dopo le cinque Champions League in diciotto anni, quello che sta per concludersi è un decennio da dimenticare per i colori rossoneri. Che eppure era partito bene, con l’accoppiata Scudetto e Supercoppa Italiana, ma che poi ha portato solo un altro trofeo. In questa video news abbiamo scelto i cinque momenti più belli da ricordare, purtroppo non è stato difficile.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android