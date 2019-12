VIDEO MILAN – Sta per finire il 2019. Anno complicato e non molto piacevole da ricordare per il Milan e i suoi tifosi. Un anno in cui i rossoneri non sono tornati in Champions League per pochissimo e in cui è iniziata una delle peggiori stagioni degli ultimi anni. Cercando qualcosa di positivo, abbiamo selezionato i 5 gol più belli del 2019 in questa video news.

