VIDEO MILAN – C’era grande attesa per la scelta del numero di maglia di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese avrebbe voluto il numero 11 come nella sua precedente esperienza, ma la mancata per ora cessione di Fabio Borini glielo ha impedito. Ecco perchè lo svedese ha deciso di prendere il numero 21. Ecco il video con cui l’ha annunciato il Milan su Twitter: “Ibra ha scelto il numero…”

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android