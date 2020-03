VIDEO MILAN – Nella giornata di oggi ci sarà l’Ora della Terra, un’ora intera in cui tutto il mondo è invitato a spegnere tutti i dispositivi elettronici e tutte le luci. Un gesto simbolico per salvare il Pianeta, ma che sta prendendo molto piede. Anche il Milan, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato un video per invitare tutti a farlo: “Un’ora a luci spente: facciamolo per il nostro pianeta”.

