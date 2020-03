VIDEO MILAN – Un piccolo fenomeno cresciuto in casa, coltivato, ma che adesso rischia di scappare via. Gianluigi Donnarumma si conferma sempre più un predestinato e un fuoriclasse del calcio, superando record su record. Gigio è il più giovane ad aver raggiunto le 50 e le 100 presenze in campionato e si appresta a diventare il primo anche in altri due traguardi. Nella video news il punto.

