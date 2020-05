NEWS MILAN – Crollo rossonero: il peggior club in Europa!

VIDEO MILAN NEWS – Sprofondo rossonero. Il Milan crolla a picco. Il club rossonero è quello che negli ultimi quatto anni ha fatto peggio in Europa. Il valore è calato del 3%. Tutto in rosso: dal valore della rosa a quello del club. Un crollo iniziato negli ultimi anni di presidenza Silvio Berlusconi, peggiorato significativamente con Yonghong Li e con Elliott che si è ritrovato una situazione complicatissima tra le mani. Ovviamente il Milan ha ancora potenzialità da top club ed è questo l’obiettivo della proprietà: un progetto che riporti in alto il club e che gli dia di nuovo la possibilità di brillare. Nel video le ultime. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

