VIDEO MILAN – La Serie A si è fermata per l’emergenza Coronavirus, come quasi tutti i campionati e gli sport. Ma cosa accadrà quando il tutto sarà passato? Ci sono quattro ipotesi sul banco, esposte da Gabriele Gravina, presidente della FIGC. Con una di queste, clamorosamente, potrebbe rientrare in gioco per il titolo anche il Milan. Nella video news i dettagli.

