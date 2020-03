VIDEO MILAN – Tutti i giocatori del Milan, così come tutti i cittadini in Italia, sono costretti a rimanere in casa a causa dell’emergenza coronavirus. Tutti trovano il modo di passare il tempo in queste lunghe e vuote giornate. C’è chi gioca con i figli, chi mangia e chi si dedica a qualche vecchia passione. In tanti si allenano ancora. Ecco cosa fanno in questa video news.

