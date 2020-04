CORONAVIRUS – L’appello di Donnarumma: “#UnitiPerNapoli” | Video

VIDEO MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, giovane portiere del Milan, ha messo all’asta la maglia indossata il 15 dicembre 2019, in occasione di Milan-Sassuolo 0-0 a ‘San Siro‘, ovvero quella speciale per i 120 anni di storia del club rossonero. Il perché lo ha spiegato lo stesso Donnarumma in un video pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network ‘Instagram‘.

“‘Je Sto Vicino a Te‘ è la nostra personale dichiarazione d’amore per Napoli e la Campania. Ho accettato l’invito degli amici Ciro Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro, e donerò una maglia a cui sono molto legato per l’asta benefica organizzata dalla loro fondazione – ha rivelato Donnarumma -. L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie più bisognose e le fasce deboli della popolazione del nostro territorio, che oggi sono in grandi difficoltà a causa dei danni causati dal coronavirus. Partecipa all’asta, restiamo #UnitiperNapoli: www.charitystars.com/PisacanePerNapoli“.