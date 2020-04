VIDEO NEWS – Antonio Cassano, classe 1982, ex giocatore del Milan dell’ultimo Scudetto (2011), è intervenuto in diretta su ‘Instagram‘ con l’amico ed ex collega Christian Vieri: ecco il suo ricordo dell’arrivo alla ‘Casa Blanca‘ in questo video dove Cassano racconta un aneddoto divertente.

