VIDEO MILAN – Esplode Zvonimir Boban. Il croato, direttore generale del Milan, come sempre non si nasconde dietro un dito e parla apertamente della situazione in casa rossonera. Differenza di vedute con Ivan Gazidis e incertezze sul futuro. Lunga intervista rilasciata da Boban, con tantissimi temi affrontati. In questa video news abbiamo selezionato le frasi chiave.

