VIDEO MILAN – Il Milan ha trovato in Ismael Bennacer il punto di riferimento della squadra, il leader del centrocampo. Un vero e proprio semaforo in mezzo al campo, pronto a dettare i tempi di gioco. Una sola pecca per l’algerino: i tanti, troppi, cartellini gialli, che lo rendono il giocatore più ammonito di tutto il campionato. Nella video news l’analisi.

