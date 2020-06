NEWS MILAN – Bennacer, le migliori giocate in rossonero

VIDEO MILAN NEWS – Si è rivelato uno degli acquisti più azzeccati dello scorso mercato ed è già al centro di moltissime voci di mercato: Ismael Bennacer è ambito dal Paris Saint-Germain e del Manchester City, pronte a pagarlo anche 50 milioni, prezzo fissato dalla clausola rescissoria nel suo contratto.

L’algerino è stato tra i protagonisti della prima parte di stagione e il Milan ora se lo gode o, al limite, si godrà l’enorme plusvalenza che gli garantirà. Di certo, perdere un giocatore come Bennacer sarà in ogni caso difficile, come trovare il suo sostituto. Nella video news alcune delle sue giocate col Milan. Per saperne di più sull’interesse di PSG e City LEGGI LA NOTIZIA >>>

