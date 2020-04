Beckham, che gaffe: elenca le sue squadre e dimentica il Milan | VIDEO

VIDEO MILAN – David Beckham, classe 1975, ha giocato due semestri in prestito nel Milan, nel 2009 e nel 2010, per un totale di 33 presenze e 2 reti tra Serie A, Champions League e l’allora Coppa UEFA, ma l’inglese è sembrato non ricordarsene. Ieri, infatti, da Miami, Beckham ha lanciato un appello ai suoi ex compagni per una raccolta fondi per combattere il coronavirus, ma citando le sue ex squadre si è dimenticato di citare i rossoneri … Ecco il video con le parole di Beckham!

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓