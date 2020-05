NEWS MILAN – Baresi: “Il rossonero è tutta la mia vita”

VIDEO MILAN NEWS – 8 maggio 1960. Non è una data come tutte le altre in casa Milan. È la data di nascita di Franco Baresi, eterno capitano rossonero. Oggi il numero 6 milanista spegne 60 candeline e per festeggiare ha rilasciato una lunga intervista in cui ha ripercorso tutto il proprio percorso con la maglia del Milan, con riflessioni e approfondimenti. Non mancano neanche i pensieri sul calcio di oggi. Parole importanti, introspettive e che rivelano tutto l’amore di Baresi nei confronti dei colori rossoneri. Nella video news le dichiarazioni più importanti. Per leggere l’intervista completa LEGGI LA NOTIZIA >>>

