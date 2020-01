VIDEO NBA – Giannis Antetokounmpo, classe 1994, stella dei Milwaukee Bucks in NBA, è stato ospite a Parigi della squadra di Thomas Tuchel. L’ala forte greca, di origini nigeriane, ha rivelato il suo amore per lo svedese Zlatan Ibrahimovic, ex PSG ed oggi attaccante del Milan. Rivediamo e riascoltiamo le dichiarazioni di Antetokounmpo in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android