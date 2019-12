VIDEO NEWS – Diego Armando Maradona e Lionel Messi: entrambi mancini, fenomeni e legati al Barcellona. Il confronto in vista della sfida in Champions League tra il Napoli, ex squadra del ‘Pibe de Oro‘, ed il club catalano, il Barça li ha messi a confronto in questo video pubblicato sui propri canali social ufficiali.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android