Fiorentina, ecco Vlahovic: giovane bomber con il mito di van Basten

VIDEO FIORENTINA – Dusan Vlahovic, classe 2000, giovane attaccante serbo della Fiorentina, ha già realizzato 3 gol in questa edizione della Serie A: una bella doppietta al Cagliari e, la scorsa settimana, una prodezza contro l’Inter. Scopriamo meglio Vlahovic, i suoi hobby, le sue caratteristiche e qualche curiosità (aveva, come miti, Marco Van Basten e Zlatan Ibrahimovic) in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

