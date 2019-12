Ancelotti all’Everton: tutto pronto per il suo ritorno in Premier League

VIDEO NEWS – Carlo Ancelotti, ex calciatore ed allenatore del Milan, ha allenato nella Premier League inglese dal 2009 al 2011: alla guida del Chelsea, infatti, il tecnico di Reggiolo vinse un Community Shield (2009), un campionato ed una F.A. Cup (2010), prima di andare in Francia per dirigere il PSG. Adesso, è tutto pronto per il suo ritorno in Inghilterra: Ancelotti, infatti, è ad un passo dalla firma con l’Everton. Ecco, nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘, il parere di chi lo conosce bene.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android