‘I wanna dance with Tonali’, il coro dei tifosi del Newcastle | VIDEO

I tifosi del Newcastle, ormai, stravedono per Sandro Tonali, centrocampista italiano acquistato dal Milan: ecco il nuovo coro per il mediano

"I Wanna Dance With Somebody" di Whitney Houston è diventata la base del nuovo coro dei tifosi del Newcastle per il Sandro Tonali, già diventato un idolo in bianconero. Questa la traduzione: "Voglio ballare con Tonali, voglio sentire il calore con Tonali, con Tonali il Geordie (che è il modo in cui vengono chiamate le persone dell'area di Newcastle upon Tyne)". Ecco il video