Newcastle, Lione e Siviglia: tre big europee già in crisi | VIDEO

Newcastle United, Olympique Lione e Siviglia non se la passano bene in Inghilterra, Francia e Spagna. Facciamo il punto della situazione

La rubrica sul calcio estero di Gazzetta.it affronta questa settimana il tema delle tre grandi deluse di questo primissimo scorcio di stagione. Dal Newcastle United di Sandro Tonali in Premier League all'Olympique Lione di Laurent Blanc in Ligue 1 fino ad arrivare al Siviglia del figliol prodigo Sergio Ramos in Liga. Video-servizio a cura dei giornalisti Davide Chinellato, Alessandro Grandesso e Filippo Maria Ricci