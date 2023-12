Newcastle-Milan, la probabile formazione dei rossoneri di Pioli | VIDEO

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Newcastle-Milan, partita della 6^ giornata del Gruppo F della Champions League

Questa sera, alle ore 21:00, a 'St. James' Park' si disputerà Newcastle-Milan, partita della 6^ e ultima giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha problemi in difesa ma, fortunatamente, ha recuperato pedine importanti in attacco. Ecco, dunque, nel video della redazione di 'GazzettaTV', la probabile formazione dei rossoneri per stasera