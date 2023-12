Newcastle-Milan, Pioli con Leao. Recuperato anche Okafor | VIDEO

Stasera si disputerà, alle ore 21:00, la sfida Newcastle-Milan di Champions League. Ecco quanto successo ieri alla vigilia a Milanello

Questa sera, alle ore 21:00, si disputerà, a 'St. James' Park', la sfida Newcastle-Milan, partita della 6^ e ultima giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Il Diavolo di Stefano Pioli dovrà soltanto vincere se vorrà proseguire il proprio percorso europeo: se sarà in Champions o Europa League, poi, nel caso si vedrà. Ecco, in questo video di Marco Pasotto per 'La Gazzetta dello Sport', quanto successo ieri nella vigilia a Milanello