Newcastle-Milan, l’Europa conta! Il commento | VIDEO

Il Diavolo ci prova in tutti i modi, ma non riesce a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Proseguirà con l’Europa League la stagione continentale del Milan: i rossoneri vincono contro il Newcastle, dopo il successo per 2-1 del Diavolo nell’ultima gara del girone di Champions League. Ecco il commento di Gazzetta TV