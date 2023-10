Tonali, coro e striscione di supporto dai tifosi del Newcastle | VIDEO

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, prossimo alla squalifica per scommesse illegali. Ma i suoi tifosi lo supportano lo stesso

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan da questa stagione in forza al Newcastle, è prossimo a ricevere una lunga squalifica dai campi di gioco per aver effettuato scommesse sportive su piattaforme illegali. Ma i tifosi delle 'Magpies', ad ogni modo, hanno fatto sentire ieri il loro supporto al numero 8 con un coro dedicato e uno striscione ad hoc comparso sugli spalti del St. James' Park durante la partita di Premier League vinta 4-0 contro il Crystal Palace. Vediamo tutto nel video