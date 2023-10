Tonali, applausi dei tifosi del Newcastle al suo ingresso in campo | VIDEO

Sandro Tonali è entrato al 69' di Newcastle-Crystal Palace 4-0: potrebbe essere stata la sua ultima partita prima della squalifica

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, è entrato in campo, ieri pomeriggio al St. James' Park, al 69' di Newcastle-Crystal Palace 4-0 di Premier League in sostituzione del compagno di squadra Bruno Guimarães. Potrebbe essere stata l'ultima presenza di Tonali con le 'Magpies' prima della lunga squalifica che sta per ricevere per aver effettuato scommesse sportive su piattaforme illegali. Nel video, gli applausi dei tifosi del Newcastle nel momento dell'ingresso sul terreno di gioco del calciatore italiano