Newcastle, ecco il coro dei tifosi delle ‘Magpies’ per Tonali | VIDEO

I tifosi del Newcastle, nuova squadra di Sandro Tonali, hanno già dedicato al loro nuovo beniamino un coro da stadio personalizzato. Eccolo!

Come consuetudine, i tifosi del Newcastle hanno già dedicato un coro al nuovo acquisto, Sandro Tonali. Le note e il testo sono molto simili a quelli già utilizzati da altri tifosi per altri italiani. Questo il testo: "Sandro Tonali, Sandro Tonali. Drinks Moretti, eats spaghetti and he hates fu***ng Sunderland". Guarda il video