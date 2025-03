Newcastle, che festa per la Carabao Cup! L’omaggio a Tonali | VIDEO

Festa a Newcastle per la conquista della Carabao Cup, vinta due settimane fa contro il Liverpool: primo trofeo per le 'Magpies' dopo 70 anni

Newcastle in festa dopo il trionfo in Carabao Cup, conquistata a Wembley il 16 marzo contro il Liverpool. I giocatori delle 'Magpies' hanno sfilato per le vie della città su un autobus scoperto. Tantissime bandiere italiane per Sandro Tonali, pilastro della squadra guidata da Eddie Howe. Guarda il video!