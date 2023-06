Da Nesta a Tonali: tutti i derby di mercato tra Milan e Inter | VIDEO

Milan e Inter protagonisti nei derby di mercato per Marcus Thuram e Davide Frattesi. Episodi, questi, successi già in passato. Ecco il video

Le due squadre di Milano si sfidano su ogni obiettivo di mercato. L’interesse di Stefano Pioli per Davide Frattesi, che Simone Inzaghi pensava di avere in pugno, ha scatenato la controffensiva dell’Inter che ha così mosso passi importanti verso Marcus Thuram, già nel mirino del Milan. Ma i due non sono i primi giocatori ad essere contesi tra rossoneri e nerazzurri: ecco tutti i derby di mercato del passato in questo video della redazione di 'GazzettaTV'