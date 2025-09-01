PIANETAMILAN i nostri video Neopromosse, la Top 11: ecco quali giocatori prendere al Fanta | VIDEO
SERIE A
Neopromosse, la Top 11: ecco quali giocatori prendere al Fanta | VIDEO
La Top 11 dei giocatori da prendere al Fanta dalle squadre neopromosse in Serie A, ovvero Cremonese, Pisa e Sassuolo: gli utili consigli
Durante l'ultimo episodio di OnlyFanta, il podcast de 'La Gazzetta dello Sport' sul Fanta, Samuele Mandarò e Nicolas Cariglia hanno selezionato la Top 11 di Sassuolo, Pisa e Cremonese - squadre neopromosse in Serie A - da prendere all'asta. Guarda il video