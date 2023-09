Nazionali, tanti gol dalla Serie A: in rete anche De Ketelaere | VIDEO

Charles De Ketelaere, passato in estate dal Milan all'Atalanta, ha segnato un gran gol in occasione di Belgio-Estonia 5-0 ieri sera. Il video

In questi giorni di pausa della Serie A per le partite delle Nazionali sono arrivati comunque segnali importanti dai giocatori che militano nel nostro campionato. Doppietta di Marko Arnautovic (Inter) in Svezia-Austria 1-3, rete di Eljif Elmas (Napoli) in Malta-Macedonia del Nord 0-1. Ma in è Belgio-Estonia 5-0 che con Romelu Lukaku (Roma, doppietta) e Charles De Ketelaere (Atalanta) si sono toccate le vette più alte. Per l'ex rossonero una prodezza da applausi. Il video