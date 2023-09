Nazionali – Belgio, gran gol di Lukaku in allenamento | VIDEO

Romelu Lukaku, attaccante della Roma, ha segnato un gran gol in allenamento con il Belgio. Ecco il video ripreso dai social

Durante gli allenamenti con la Nazionale del Belgio, dove è stato convocato per gli impegni dei 'Diavoli Rossi' contro Azerbaigian ed Estonia, valevoli per la qualificazione agli Europei 2024, l'attaccante della Roma Romelu Lukaku mette a sedere il difensore con un doppio passo e conclude in rete: gran gol! Lo vediamo in questo video!