Nations League, Portogallo-Polonia 5-1: il capolavoro di Cristiano Ronaldo | VIDEO

Cristiano Ronaldo, attaccante dell'Al-Nassr, a segno con una doppietta in Portogallo-Polonia 5-1 di Nations League. Un gol è in rovesciata!

Stasera, alle ore 20:45, il Portogallo di Roberto Martínez giocherà in casa della Croazia l'ultima partita del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Venerdì scorso, però, la 'Seleção' aveva battuto, allo stadio 'Dragão' di Porto, la Polonia per 5-1: per l'occasione Cristiano Ronaldo, attaccante dell'Al-Nassr, ha segnato una doppietta arrivando a quota 910 gol in carriera. Uno di quel è in rovesciata! Guarda il video con la prodezza di CR7