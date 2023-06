Italia, Mancini: “Retegui in Europa migliorerebbe tantissimo” | VIDEO

Roberto Mancini, al termine di Olanda-Italia 2-3, ha parlato di Mateo Retegui, centravanti degli azzurri. Ecco le sue parole sull'oriundo

Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha parlato al termine di Olanda-Italia 2-3, finale per il 3° e 4° posto di Nations League. Il C.T. azzurro si è soffermato su Mateo Retegui, centravanti dell'Italia, argentino naturalizzato che, attualmente, gioca ancora in patria con il Club Atlético Tigre. Ecco, dunque, in questo video, le parole di Mancio su Retegui. Con un piccolo 'consiglio di mercato' per il suo nuovo numero 9 ...