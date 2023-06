Nations League, Olanda-Italia 2-3: il film della partita | VIDEO

Ieri pomeriggio, a Enschede, Olanda-Italia, finale per il 3° e 4° posto di Nations League, è terminata 2-3. Ecco le foto più belle della gara

L'Italia di Roberto Mancini ha conquistato il 3° posto in Nations League battendo a Enschede, nella 'finalina di consolazione', i padroni di casa dell'Olanda per 2-3. Azzurri - in campo con una bellissima maglia bianca celebrativa dei 125 anni della F.I.G.C. - in gol con Federico Dimarco, Davide Frattesi e Federico Chiesa. Rivediamo insieme, dunque, in questo video di 'GazzettaTV', le foto più belle della gara