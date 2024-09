Nations League, Israele-Italia 1-2: le reazioni social dei tifosi | VIDEO

L'Italia ha vinto a Budapest (Ungheria) contro Israele per la seconda giornata del Gruppo A2 di Nations League: ecco le reazioni social

Prestazione meno brillante rispetto a quella di Parigi ma comunque solida per l'Italia del Commissario Tecnico Luciano Spalletti che, a Budapest (Ungheria) ha battuto Israele per 2-1 nella seconda partita del Gruppo A2 di Nations League. In gol Davide Frattesi e Moise Kean i quali, insieme a Sandro Tonali, hanno fatto impazzire i social: ecco le reazioni dei tifosi azzurri nel video di 'GazzettaTV'