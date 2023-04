Durante il match di Serie A tra Napoli e Milan, in Curva B allo stadio Maradona sono scoppiati alcuni scontri tra gli ultras azzurri

Una rissa e tante scintille tra gli ultras azzurri in Curva B durante la prima delle tre sfide tra Napoli e Milan. I tifosi in questione, come riportato dal video, si sono addossati vicino alle scale per l'uscita dallo stadio Maradona coinvolgendo anche altre persone lì presenti.