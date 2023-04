Napoli-Milan, ululati razzisti a Leao: ecco la sua reazione | VIDEO

Prima di Napoli-Milan di Champions League, ululati razzisti dei sostenitori partenopei all'indirizzo di Rafael Leao, attaccante rossonero

Martedì sera il Milan di Stefano Pioli ha pareggiato 1-1 in casa del Napoli di Luciano Spalletti conquistando l'accesso alle semifinali di Champions League. Prima del match, però, nel momento dell'uscita dei giocatori rossoneri dall'hotel 'Vesuvio' e in occasione della salita sul pullman che avrebbe portato il Diavolo allo stadio 'Diego Armando Maradona', i tifosi del Napoli hanno rivolto degli ululati razzisti nei confronti di Rafael Leao. Il quale, come si vede in questo video di Matteo Zorzoli su 'Twitter', ha reagito così agli insulti