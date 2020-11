Napoli-Milan, Rebic punta al rilancio: titolare come un anno fa | Video

Napoli-Milan, Rebic vuole rilanciarsi

NAPOLI MILAN ULTIME NEWS – Ante Rebic tornerà titolare domani sera contro il Napoli vista l’assenza per infortunio di Rafael Leao e il contemporaneo recupero totale del croato. Bonera in conferenza stampa ha rivelato che l’ex Eintracht Francoforte non è ancora al 100%, ma al San Paolo Rebic punta a rilanciarsi dopo un avvio di stagione reso complicato dall’infortunio subito a Crotone al gomito. Lo scorso anno contro il Napoli (a San Siro), Rebic venne impiegato titolare per la prima volta e non andò benissimo. Ora però, come riportato dal video di Gazzetta.it, Rebic è un giocatore completamente diverso, soprattutto a livello mentale.

RIGORISTA MILAN? BONERA HA LE IDEE CHIARE>>>