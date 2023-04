Napoli-Milan, Pioli recupera Giroud: la formazione rossonera | VIDEO

Stefano Pioli, per Napoli-Milan di Champions League, ha recuperato Olivier Giroud. Le ultime news da Milanello nel video di 'GazzettaTV'

Domani sera, alle ore 21:00, si disputerà allo stadio 'Diego Armando Maradona' Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Stefano Pioli, tecnico rossonero, può sorridere perché recupera Olivier Giroud: il francese - che oggi ha svolto in gruppo la rifinitura - ha smaltito il problema al tendine d'Achille e sarà del match. Le ultime news da Milanello, dunque, sulla probabile formazione rossonera da Francesco Pietrella in questo video per 'GazzettaTV'