Napoli-Milan, l’esultanza di Leao da casa a fine partita / VIDEO

VIDEO MILAN NEWS – Una grande vittoria ieri in Napoli-Milan per la squadra rossonera. Un 1-3 che riporta i ragazzi di Stefano Pioli in testa alla classifica. Il successo a Napoli mancava da dieci anni, dalla stagione 2010/11. Anche in quel caso decisivo Zlatan Ibrahimovic e a fine stagione… Era assente per infortunio ieri Rafael Leao, che però si è gustato il match da casa e ha esultato ai gol e a fine partita, pubblicato storie su Instagram. A fine gara, il portoghese ha sottolineato anche il primato in classifica. Ecco la sua storia nella video news.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>