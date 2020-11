NAPOLI-MILAN: la probabile formazione di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Si avvicina Napoli-Milan, ottava giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono primi in classifica e ci arrivano senza particolari assenze, se non quella di Stefano Pioli in panchina, colpito da Coronavirus. Stessa sorte per il suo vice, Giacomo Murelli. In panchina ci sarà, dunque, Daniele Bonera, ex milanista e collaboratore tecnico. La probabile formazione, comunque, non presenta grosse sorprese. Dovrebbe tornare dal primo minuto Ante Rebic sulla corsia mancina. Per il resto, tutto confermato. Nella video news il probabile undici rossonero.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>