NAPOLI-MILAN: la presentazione del match al San Paolo / News

VIDEO MILAN NEWS – C’è grande soddisfazione e felicità nell’ambiente rossonero per la vittoria storica contro la Juventus, per 4-2 in rimonta. Ora, però, è già tempo di pensare al prossimo impegno: Napoli-Milan, che si giocherà domenica sera al San Paolo, per la 32^ giornata del campionato di Serie A. Partita importantissima per gli uomini di Stefano Pioli per restare agganciati alla zona Europa League e soprattutto per migliorare il proprio piazzamento in classifica. Nella video news la presentazione della sfida. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

