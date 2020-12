NAPOLI-MILAN: il gol di Ibrahimovic con il ginocchio / News

VIDEO MILAN NEWS – Una vittoria importantissima, quella rossonera in Napoli-Milan. Un successo, quello al San Paolo (ora Stadio Maradona) che mancava addirittura da 10 anni. L’ultima volta ci aveva pensato Zlatan Ibrahimovic a segnare, quest’anno pure. L’ultima volta era stata Scudetto, quest’anno chissà… Di certo Ibra dimostra ancora una volta di essere come il vino: più invecchia e più migliora. Il secondo gol è geniale: cross di Ante Rebic dalla sinistra e colpo di ginocchio per insaccare. Rivediamolo nella video news.

