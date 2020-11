NAPOLI-MILAN: i dubbi di formazione per Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Si torna in campo. Dopo la sosta per le Nazionali, si riparte da Napoli-Milan al San Paolo. Sarà l’ottava giornata del campionato di Serie A ed è già scontro al vertice tra terza e prima in classifica. Oltre a essere un match già importantissimo per la lotta alla Champions League. Per Stefano Pioli sono pochi i dubbi di formazione. A destra e a sinistra sulla trequarti. I favoriti per una maglia da titolare sono Alexis Saelemaekers e Ante Rebic, con Samu Catillejo e Brahim pronti alle loro spalle. Il punto nella video news.

