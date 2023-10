Napoli-Milan, Garcia: “La mia lite con Pioli? Storia vecchia” | VIDEO

Rudi Garcia, alla vigilia di Napoli-Milan, ha sorvolato sulla lite avuta in passato con Stefano Pioli. Le sue dichiarazioni in conferenza

Rudi Garcia ha parlato ieri in conferenza stampa a Castel Volturno. Presentando Napoli-Milan, partita della 10^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma stasera, alle ore 20:45, allo stadio 'Diego Armando Maradona', il tecnico degli azzurri ha preferito sorvolare sulla lite avuta con Stefano Pioli, allenatore rossonero, quando i due si giocavano il derby della Capitale alla guida di Roma e Lazio. Ecco, dunque, le dichiarazioni del francese in conferenza