Napoli-Milan, cori e fumogeni sotto l’hotel rossonero | VIDEO PM

Napoli-Milan, notte di fuoco: i tifosi partenopei si sono scatenati con cori e fumogeni davanti all'hotel rossonero

Il giorno di Napoli-Milan, una sfida fondamentale per entrambe le squadre, ma non è stata una nottata tranquilla per i rossoneri. Sotto l'hotel del diavolo, infatti, un gruppo di i tifosi partenopei si è riunito con cori e fumogeni, cercando di disturbare i giocatori del Milan. Questa la situazione di questa notte